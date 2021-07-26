Son dakika spor haberi: Manisa FK İtalya Serie A devi Juventus'un U23 takımında forma giyen Christopher Lungoyi'yi gündemine aldı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, İtalyan devi Juventus'un U23 takımında forma giyen Christopher Lungoyi için harekete geçti. Manisalı kurmayların genç oyuncu için İtalyan kulübüyle temasa geçmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Manisa Futbol Kulübü, forvet arkası pozisyonu için rotasına İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Çizme'de Juventus U23 takımında forma giyen 21 yaşındaki İsveçli Christopher Lungoyi'yi radarına aldı. Manisalı kurmayların genç oyuncu için İtalyan kulübüyle temasa geçmesi bekleniyor. İtalyan ekibinin transfer ettiği genç hücum oyuncusu geçen sezon İsviçre kulübü Lugano'da kiralık olarak forma giydi.
SÖZLEŞMESİ 2023'E KADAR
Yeni sezon öncesi Christopher Lungoyi'nin Juventus kulübünün A Takım kadrosunda yer bulmasının zor olması Manisa FK'nın bu transferde elini güçlendiriyor. İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında bitecek hücum oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralamak için hamle yapması bekleniyor
İsviçre'nin Servette kulübünde yetişen Christopher Lungoyi daha sonra Porto, Lugano ve Juventus kulüplerinde forma giydi. Alt yaş kategorilerinde İsviçre Milli Takım'ında da 13 maçta görev yaptı ve 2 kez
3 GOL ATTI
Genç hücum oyuncusu, İsviçre Süper Lig'inde görev yaptığı 38 maçta 3 gol atıp 3 asist yapma başarısını gösterdi. Manisa Futbol Kulübü'nün genç oyuncuyu kadrosuna katmak kolları sıvadı.
ERGÜN, KAMPI ZİYARET ETTİ
Manisa Büyükşehir Bele-diye Başkanı Cengiz Ergün geçtiğimiz gün, Manisa FK'nın Afyon kampını ziyaret etti. Ergün, idman öncesi genç teknik pat-ron Serkan Özbalta ve oyuncular-la saha içinde kısa bir süre sohbet etti. Ergün daha sonra Başkanı Mevlüt Atkan, CEO Yılmaz Bal ve sportif direk-tör Serkan İşyapan ile idmanı takip etti.
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