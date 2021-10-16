16 Ekim 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Denizlispor 2-1 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Denizlispor 90+4’te güldü!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 Giriş Tarihi: 16.10.2021

Denizlispor TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 76. dakikada Hakan Çinemre ve 90+4. dakikada Kevin Mayi kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Halil Çolak'tan geldi.

TFF 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Denizlispor, Balıkesirspor'u ağırladı.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Hakan Çinemre ve 90+4. dakikada Kevin Mayi attı. Balıkesirspor'un tek sayısı ise 9. dakikada İbrahim Halil Çolak'tan geldi.

Bu sonucun ardından Denizlispor, 3 maçlık kazanamama serisine son verdi ve 10 puanla 10. sırada yer aldı. Üst üste 3. maçını da kaybeden Balıkesirspor ise 6 puanla 17. sırada yer buldu.

Denizlispor, gelecek hafta Kocaelispor'u konuk edecek. Balıkesirspor ise Bursaspor'u ağırlayacak.
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