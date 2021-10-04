Samsunspor 1-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Ümraniyespor, Hasan (p) ve Del Valle'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı.
18'nci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında Melih Okutan'ın ortasına kafayı vuran Tomane'nin şutu az farkla auta gitti.
22'nci dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Del Vale'nin şutu kaleci Aykut'ta kaldı.
41'inci dakikada sol kanattan gelişen Bereket Sigorta Ümraniyespor atağında defanstan seken topa vuran Kayra'nın şutu üstten auta çıktı.
45'inci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında yapılan ortayı Yasin kafayla içeri çevirdi. Gelen topa yükselen Ali Ülgen'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
56'ncı dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza sahası içerisinden Melih Okutan'ın şutu üstten auta gitti.
58'inci dakikada gelişen Bereket Sigorta Ümraniyespor kontra atağında Camara soldan topu içeri çevirdi. Gelen topa vuran Yusuf'un şutu yandan az farkla auta gitti.
76'ncı dakikada konuk ekip Bereket Sigorta Ümraniyespor golü buldu. Derinlemesine pasla ceza sahasında topu önünde bulan Del Valle'nin şutu ağlarla buluştu. 0-1
86'ncı dakikada Yılport Samsunspor'da kazanılan penaltıyı kullanan Hasan, skora eşitliği getirdi. 1-1
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasındaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...