Samsunspor 1-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Ümraniyespor, Hasan (p) ve Del Valle'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı.

18'nci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında Melih Okutan'ın ortasına kafayı vuran Tomane'nin şutu az farkla auta gitti.

22'nci dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Del Vale'nin şutu kaleci Aykut'ta kaldı.

41'inci dakikada sol kanattan gelişen Bereket Sigorta Ümraniyespor atağında defanstan seken topa vuran Kayra'nın şutu üstten auta çıktı.

45'inci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında yapılan ortayı Yasin kafayla içeri çevirdi. Gelen topa yükselen Ali Ülgen'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

56'ncı dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında ceza sahası içerisinden Melih Okutan'ın şutu üstten auta gitti.

58'inci dakikada gelişen Bereket Sigorta Ümraniyespor kontra atağında Camara soldan topu içeri çevirdi. Gelen topa vuran Yusuf'un şutu yandan az farkla auta gitti.

76'ncı dakikada konuk ekip Bereket Sigorta Ümraniyespor golü buldu. Derinlemesine pasla ceza sahasında topu önünde bulan Del Valle'nin şutu ağlarla buluştu. 0-1

86'ncı dakikada Yılport Samsunspor'da kazanılan penaltıyı kullanan Hasan, skora eşitliği getirdi. 1-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasındaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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