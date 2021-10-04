04 Ekim 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Boluspor 0-0 Denizlispor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | TFF 1. Lig

Bolu ile Denizli yenişemedi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 04.10.2021

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Boluspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında kendi evinde Denizlispor'la 0-0 berabere kaldı.

24'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Bregu'nun şutunu kaleci kurtardı.

25'inci dakikada Eray'ın aşırtma vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.

35'inci dakikada Boluspor atağında Bregu'nun ceza sahası içinden çektiği sert şutu kaleci son anda kornere tokatladı.

42'nci dakikada Denizlispor atağında Muğdat sol çaprazda kaleci Selmani ile karşı karşıya kaldı. Muğdat'ın vuruşunda Selmani mutlak golü önledi.
İlk yarı 0-0 sona erdi.

65'inci dakikada Boluspor gole bir kez daha yaklaştı. Roshi kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa çok sert vurdu. Topu kaleci kornere tokatladı.

Mücadelede gol sesi çıkmayınca, maç golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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