Eyüpspor 3-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU - ÖZET) | TFF 1. Lig
TF 1. Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, sahasında Manisa FK'yı ağırladı. Ev sahibi takım rakibini son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, sahasında karşı karşıya geldiği Manisa Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Mikail'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Umut Bulut'un düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Erhan Kara'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
36. dakikada Erhan Kara'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Sousa'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
59. dakikada sol çaprazdan Bülent Uzun'un ortasında kale önünde topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
66. dakikada sağ kanattan Tabekou'nun orta şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
90. dakikada ceza sahası içerisinde Stancu'nun yaptığı vuruşta top Manisa FK savunmasından geri döndü. Dönen topu takip eden Enes Keskin'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2
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