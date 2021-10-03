03 Ekim 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Boluspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Boluspor - Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

TFF 1. Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Boluspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Boluspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Boluspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Boluspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - Denizlispor maçı 3 Ekim Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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