TFF 1. Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Boluspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Boluspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Boluspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Boluspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - Denizlispor maçı 3 Ekim Pazar günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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