Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ve Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Futbolseverleri, Manisa FK - Bandırmaspor maçını merakla bekliyor. Peki, Manisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Manisa FK - Bandırmaspor maçına dair detaylar...
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ile Royal Hastanesi Bandırmaspor, bugün karşılaşacak.
Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Müsabaka TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
Geride kalan beş haftalık periyotta ilk 3 maçını kazanan Manisa FK, sonraki 2 hafta mağlup oldu. Manisa ekibi topladığı 9 puanla haftaya 5. sırada girdi.
lk 2 haftayı galibiyetle kapatan Royal Hastanesi Bandırmaspor ise son 3 maçtan puan çıkaramadı. 6 puana sahip Bandırma ekibi, yeniden çıkışa geçmek istiyor.
İki ekip, son olarak 2019 yılında TFF 2. Lig'de karşılaşmış ve mücadele Manisa FK'nın 3-0'lık üstünlüğüyle noktalanmıştı.
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