02 Ekim 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 1-0 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tuzla 3 puanı tek golle aldı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.10.2021

TFF 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Tuzlaspor, evinde Ankara Keçiörengücü’nü konuk etti. Mücadeleden Tuzla ekibi, Sedat Şahintürk'ün golüyle 1-0’lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Mücadeleden İstanbul ekibi 46. dakikada Sedat Şahintürk'ün golüyle 1-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada Posmac'ın hatasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Vüsal'in kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mikulic'ten oyun alanına geri döndü.

46. dakikada Ankara Keçiörengücü savunmasında Mert Dingil'in hatasında topu kapan Sedat Şahintürk'ün sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diallo'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+5. dakikada Olawoyin'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ömer Uzun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mikulic'te kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Gençlerbirliği Balıkesir’i deplasmanda devirdi Gençlerbirliği Balıkesir'i deplasmanda devirdi
Adanaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Adanaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Kocaelispor - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Kocaelispor - İstanbulspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör