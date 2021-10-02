Tuzlaspor 1-0 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Tuzlaspor, evinde Ankara Keçiörengücü’nü konuk etti. Mücadeleden Tuzla ekibi, Sedat Şahintürk'ün golüyle 1-0’lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Tuzlaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Mücadeleden İstanbul ekibi 46. dakikada Sedat Şahintürk'ün golüyle 1-0 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
30. dakikada Posmac'ın hatasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Vüsal'in kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mikulic'ten oyun alanına geri döndü.
46. dakikada Ankara Keçiörengücü savunmasında Mert Dingil'in hatasında topu kapan Sedat Şahintürk'ün sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diallo'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+5. dakikada Olawoyin'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ömer Uzun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mikulic'te kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...