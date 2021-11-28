28 Kasım 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Altınordu - Ankaragücü TFF 1. Lig maçı | CANLI

Altınordu - Ankaragücü | CANLI
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

TFF 1. Lig'in 14. haftasında İzmir ekibi Altınordu sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Üst üste 5 maçtan mağlubiyetle ayrılan Altınordu zirvenin ortağı olan başkent ekibini mağlup etmek istiyor. Ankaragücü ise İzmir'den lider dönmek istiyor. Altınordu-Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu sahasında Ankatagücü'nü konuk ediyor. Altnordu-Ankaragücü maçının canlı anlatımna haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTINORDU - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Altınordu: Ali Emre, Furkan, Volkan, Rahmi, Ali, Hüsamettin, Kürşad, Muzaffer, Ahmet İlhan, Ahmet Dereli

Ankaragücü: Akın, Erdem, Yusuf Abdioğlu, Sinan, Pinto, Murat, Ali Kaan, İshak, Zahid, Ariyibi, Eren Derdiyok




ALTINORDU - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Ankaragücü maçı 28 Kasım Pazar günü günü günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

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