02 Ekim 2021, Cumartesi
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Kocaelispor 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, evinde İstanbulspor'u konuk etti. Kocaelispor Ndlovu'nun 2 golüyle karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. İstanbulspor'un tek golü İbrahim Yılmaz'dan geldi.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, evinde İstanbulspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 9 ve 54. dakikada Ndlovu'nun golleriyle mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı. Öte yandan İstanbulspor'un tek golü 13'te İbrahim Yılmaz'dan geldi.
Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 13'e yükseltirken, İstanbulspor ise 7 puanda kaldı.
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