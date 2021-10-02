02 Ekim 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Kocaelispor 2-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kocaeli Ndlovu ile güldü!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, evinde İstanbulspor'u konuk etti. Kocaelispor Ndlovu'nun 2 golüyle karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. İstanbulspor'un tek golü İbrahim Yılmaz'dan geldi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, evinde İstanbulspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 9 ve 54. dakikada Ndlovu'nun golleriyle mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı. Öte yandan İstanbulspor'un tek golü 13'te İbrahim Yılmaz'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 13'e yükseltirken, İstanbulspor ise 7 puanda kaldı.

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