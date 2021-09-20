Balıkesirspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Balıkesirspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Balıkesirspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Balıkesirspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Keçiörengücü maçı 20 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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