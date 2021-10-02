02 Ekim 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adanaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Adanaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

TFF 1. Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Adanaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Adanaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Bandırmaspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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