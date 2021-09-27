27 Eylül 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Denizlispor Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Denizlispor Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 7. haftanın kapanış maçında Denizlispor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Peki, Denizlispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Denizlispor - Samsunspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

TFF 1. Lig'de 7. haftanın son maçında Denizlispor ile Samsunspor, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi takım, mücadele öncesi topladığı 6 puanla 16. sırada bulunuyor. 7 puana sahip konuk ekipse 12. sırada yer alıyor.

DENİZLİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanancak Denizlispor - Samsunspor maçı 27 Eylül Pazartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Denizlispor - Samsunspor mücadelesini hakem Burak Şeker yönetecek.

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