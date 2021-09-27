27 Eylül 2021, Pazartesi
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Denizlispor Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 7. haftanın kapanış maçında Denizlispor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Peki, Denizlispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Denizlispor - Samsunspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
TFF 1. Lig'de 7. haftanın son maçında Denizlispor ile Samsunspor, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi takım, mücadele öncesi topladığı 6 puanla 16. sırada bulunuyor. 7 puana sahip konuk ekipse 12. sırada yer alıyor.
DENİZLİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanancak Denizlispor - Samsunspor maçı 27 Eylül Pazartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Denizlispor - Samsunspor mücadelesini hakem Burak Şeker yönetecek.
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