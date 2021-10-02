Adanaspor 1-5 Royal Hastanesi Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 1. Lig’de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam etti. Adanaspor, sahasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor’a 5-1 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1'inci Lig'in 8'nci haftasında Adanaspor, konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 5-1 yenildi.



8'inci dakika Adanaspor kontra atağında İsmail sağ kanattan hızla derine indi. Hızlı hareketlerle rakibini çalımlayan İsmail ceza sahasına sert bir orta yaptı. Gelen topa ters bir vuruş yapan Gökay meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-0.



21'inci dakikada Adanaspor savunma hattından gelen uzun topu sağda kontrol eden İsmail hızlı bir şekilde rakip ceza sahasına yöneldi ve topu içeriye gönderdi. Bandırmaspor savunması son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere yolladı.



45+1'inci dakikada Adanaspor'un kazandığı serbest vuruşta Bruns arka direğe doğru orta yaptı. Boş kalan Ahmethan'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



48'inci dakikada Bandırmaspor atağında sağdan ilerleyen Mulumba topu rakip ceza sahasına ortaladı. Oluşan karambolde topla buluşan Lokman, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.



50'nci dakikada kontra atağa kalkan Bandırmaspor'da ara pası sonucu ceza sahasında topla buluşan Keny, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-2.



57'inci dakikada Bandırmaspor atağında Okan'ın ara pası sonrası topu alan Keny, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Kaleciyi de çalımlayan Keny, topu filelerle buluşturdu: 1-3.



62'inci dakikada Bandırmaspor'da soldan ilerleyen Caner derine inerek ortasını yaptı. Ceza sahasında yükselen Doğancan yaptığı kafa vuruşuyla farkı 3'e çıkardı: 1-4.



74'üncü dakikada Bandırmaspor'da Akabueze, orta sahadan topu çıkararak önündeki Mulumba'yı gördü. Topu alan Mulumba ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-5.



Mücadele, Bandırmaspor'un 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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