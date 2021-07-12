Son dakika spor haberleri: Manisa FK'dan transfer hamlesi! Andre Sousa...
TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa FK, Özgür Çek'i kadrosuna katmıştı. Antalyaspor'dan Orgill ile de ilgilenen Ege temsilcisi gündemine son olarak Gaziantep FK futbolcusu Andre Sousa'yı aldı. İşte detaylar...
Transfere hızlı bir giriş yapan ve Özgür Çek'i kadrosuna katan Manisa FK, Antalyaspor'dan Orgill için temaslarını sürdürüyor. Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK forması giyen Andre Sousa'da radara takılan isimlerden oldu. Andre Sousa, Gaziantep FK ile yollarını ayırdı ve serbest statüsünde yer alıyor.
300 MAÇA ÇIKTI!
31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuyu Manisa'ya getirerek sözleşme imzalamanın planlarını yapıyor. Piyasa değeri 500 bin Euro olan Sousa, 2019-2020 sezonunun devre arasında Portekiz'in Belenenses takımından Gaziantep'e bedelsiz olarak gelmişti. Kariyerinde 300 maça çıkan solak oyuncu 18 gol attı, 11 asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası