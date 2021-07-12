12 Temmuz 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberleri: Manisa FK'dan transfer hamlesi! Andre Sousa...

Andre Sousa imzaya çok yakın!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 12.07.2021

TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa FK, Özgür Çek'i kadrosuna katmıştı. Antalyaspor'dan Orgill ile de ilgilenen Ege temsilcisi gündemine son olarak Gaziantep FK futbolcusu Andre Sousa'yı aldı. İşte detaylar...

Transfere hızlı bir giriş yapan ve Özgür Çek'i kadrosuna katan Manisa FK, Antalyaspor'dan Orgill için temaslarını sürdürüyor. Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK forması giyen Andre Sousa'da radara takılan isimlerden oldu. Andre Sousa, Gaziantep FK ile yollarını ayırdı ve serbest statüsünde yer alıyor.

300 MAÇA ÇIKTI!

31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuyu Manisa'ya getirerek sözleşme imzalamanın planlarını yapıyor. Piyasa değeri 500 bin Euro olan Sousa, 2019-2020 sezonunun devre arasında Portekiz'in Belenenses takımından Gaziantep'e bedelsiz olarak gelmişti. Kariyerinde 300 maça çıkan solak oyuncu 18 gol attı, 11 asist yaptı.

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