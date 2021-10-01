01 Ekim 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Altıonordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Altıonordu - Menemenspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

TFF 1. Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Altınordu ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altıonordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Altınordu ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Altıonordu - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Menemenspor maçı 1 Ekim Cuma günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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