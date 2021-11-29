29 Kasım 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Tuzlaspor BB Erzurumspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Tuzlaspor-BB Erzurumspor maçı ertelendi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Tuzlaspor Kulübü Başkanı Recep Doğrul, yaptığı açıklamada, Vefa Stadı'nda saat 20.00'de başlaması gereken müsabakanın İstanbul'daki olumsuz hava şartları gerekçesiyle ertelendiğini bildirdi.

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