26 Eylül 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Menemenspor 1 - 1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Menemenspor Eyüpspor ile yenişemedi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

TFF 1'inci Lig takımlarından Menemenspor, sahasında zirve mücadelesi veren Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Eyüpspor, Dibba ile ile öne geçti. Karşılaşmanın son anlarında Sabbah ile bu gole cevap veren Menemenspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. | Son dakika spor haberleri

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, evinde zirve mücadelesi veren Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 76'ncı dakikasında konuk takımda Dibba maçın ilk golünü attı: 0-1.

Menemenspor'da oyuna 85'inci dakikada dahil olan Sabbah 1 dakika sonra tabelayı eşitledi.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve iki takım da 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

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