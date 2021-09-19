19 Eylül 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Adanaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Adanaspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6. hafta maçında Adanaspor ile Ümraniyespor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Adanaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Adanaspor - Ümraniyespor maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adanaspor ile Ümraniyespor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Adanaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak Adanaspor - Ümraniyespor maçı 19 Eylül Pazar günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Avaz'dan canlı yayınlanacak. Mücadele hakem Burak Şeker görev yapacak.

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