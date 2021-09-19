Adanaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6. hafta maçında Adanaspor ile Ümraniyespor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Adanaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Adanaspor - Ümraniyespor maçıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adanaspor ile Ümraniyespor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Adanaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak Adanaspor - Ümraniyespor maçı 19 Eylül Pazar günü (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Avaz'dan canlı yayınlanacak. Mücadele hakem Burak Şeker görev yapacak.

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