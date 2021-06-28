Son dakika transfer haberleri: Altınordu'nun yıldızları Burak İnce ve Enis Destan Avrupa yolcusu
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun yıldızları Burak İnce ve Enis Destan'ın talipleri artıyor. Son olarak Enis Destan için Club Brugge prensip anlaşmasına varılırken, Burak İnce transfer için ise Sevilla ile masaya oturuldu. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Genç futbolcunun Sevilla'ya transferinde görüşmeler sürerken, birçok formül de masada bulunuyor. İspanyol devi, 17 yaşındaki orta sahayı kadrosuna kattıktan sonra 18 yaşına girinceye kadar başka bir kulübe kiralamayı planlarken, Altınordu oyuncunun gelişimi konusunda söz sahibi olmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla TFF 1. Lig'de dikkatleri çeken Burak, Altınordu'da çıktığı 28 maçta 5 gol attı.
Bir süredir Burak ve Enis'e talip olan kulüplerle yüz yüze görüşmek için Avrupa'da temaslarda bulunan Altınordu yönetimi, Her iki oyuncu için de 2,5 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 pay istiyor.
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