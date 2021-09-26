26 Eylül 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 2-1 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bandırmaspor Altınordu’yu geçti!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bandırmaspor, Landel ve Doğancan'ın golleriyle 2-1 kazandı. Altınordu'nun tek golü ise Ahmet Dereli'den geldi.

TFF 1. Lig 7'nci hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Altıordu'yu 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Bandırmaspor mutlak gol şansını değerlendiremedi. Akabueze'nin pasıyla bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Pucko, kaleciyi geçerek topu kaleye gönderdi. Defans topu kale çizgisinden çıkarttı.

23'üncü dakikada Manaj, ceza alanı dışında topla buluştu. Manaj'ın sol üst köşeye giden

şutunu kaleci kornere çeldi.

26'ncı dakikada Bandırmaspor'da Pucko'nun ceza alanı içinden sert vuruşu direğin yanından

dışarı gitti.

40'ıncı dakikada Bandırmaspor'da Pucko'un şutu defanstan dönünce topla buluşan Landel sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

İlk yarı1-0 Bandırmaspor'un üstünlüğüyle kapandı: 1-0.

53'üncü dakikada Altınordu kalesi önünde yaşanan karambolde, Bandırmaspor defansından gelip hücuma katılan Gökay'ın vuruşu az farkla dışarı gitti.

82'nci dakikada Altınordu'da, Recep'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ahmet Dereli, uygun pozisyonda topu ağlara yollayarak skora denge getirdi. 1-1

85'inci dakikada Kerim Avcı'nın sol kanattan ortasında kale önünde yaşanan karambolde

Doğancan topu ağlara göndererek Bandırmaspor'u tekrar öne geçirdi. 2-1

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.

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