26 Eylül 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Bursaspor 0-4 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET) Eren Derdiyok 3 gol kaydetti

Bursa’da kazanan Ankaragücü!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaragücü deplasmanda Bursaspor'u 4-0 mağlup etti. Başkent ekibinin gollerini 21, 25 ve 67. dakikada Eren Derdiyok, 46. dakikada Yusuf Abdioğlu kaydetti.

TFF 1. Lig'de 7. hafta maçında Bursaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Ankaragücü oldu.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 21, 25 ve 67. dakikada Eren Derdiyok, 46. dakikada Yusuf Abdioğlu kaydetti.

Başkent ekibinde bu sezon ligde 7 maça çıkan 33 yaşındaki Eren Derdiyok, toplamda 6 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Yusuf Abdioğlu ise 7. maçında 3. golüne ulaştı.

Bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen Ankaragücü puanını 15'e yükseltti. Özcan Bizati ile ilk maçına çıkan Bursaspor 5 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de Bursaspor gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Erzurumspor'u ağırlayacak.
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