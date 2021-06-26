26 Haziran 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberi: Mustafa Reşit Akçay'dan sevindirici haber!

Mustafa Reşit Akçay'dan sevindirici haber!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.06.2021

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi gören teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından çıkarıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Akçay'ın sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandığını söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, solunum yetmezliği dolayısıyla bir süre önce yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve ardından solunum cihazına bağlanan Akçay'ın sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandığını söyledi.

Akçay'ın solunum cihazından ayrıldığını ifade eden Tekinbaş, "Mustafa hoca şu anda solunumunu kendisi sağlayabiliyor. Bilinci açık, yerinde. Dünden çok daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Bursaspor Mustafa Er ile sözleşme uzattı! Bursaspor Mustafa Er ile sözleşme uzattı!
Mustafa Reşit Akçay entübe edildi Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör