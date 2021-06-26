26 Haziran 2021, Cumartesi
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Akçay'ın solunum cihazından ayrıldığını ifade eden Tekinbaş, "Mustafa hoca şu anda solunumunu kendisi sağlayabiliyor. Bilinci açık, yerinde. Dünden çok daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.
Son dakika spor haberi: Mustafa Reşit Akçay'dan sevindirici haber!
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi gören teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından çıkarıldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Akçay'ın sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandığını söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, solunum yetmezliği dolayısıyla bir süre önce yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve ardından solunum cihazına bağlanan Akçay'ın sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandığını söyledi.
Akçay'ın solunum cihazından ayrıldığını ifade eden Tekinbaş, "Mustafa hoca şu anda solunumunu kendisi sağlayabiliyor. Bilinci açık, yerinde. Dünden çok daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.
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