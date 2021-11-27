27 Kasım 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Samsun tek attı 3 aldı!

Samsunspor tek attı 3 aldı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Samsunspor sahasında Adanaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Samsunspor ile Adanaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 62. dakikada Tomane kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor 19 puana yükseldi ve 3 maçlık yenilmezlik serisi oluşturdu. Adanaspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken 18 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Samsunspor, Altınordu deplasmanında sahne alacak. Adanaspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada serbest vuruşu kullanan Celil'in ortasına yükselen Tetteh'in kafası yandan az farkla auta çıktı.

11'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Yasin'in pasında uygun durumda bulunan Savicevic'in şutu, defanstan sekerek kornere çıktı.

20'nci dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Melih Okutan'ın şutu yandan auta çıktı.

33'üncü dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Savicevic'in sert şutu savunmadan döndü.

58'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bruns'ün şutu kaleci Nurullah'ta kaldı.

62'nci dakikada soldan Soner'in ortasına kale sahası önünde düzgün bir vuruş yapan Tomane, topu ağlara gönderdi: 1-0.

75'inci dakikada ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutunda Karacic gole izin vermedi.

84'üncü dakikada Muhammet'in sol kanattan orta-şut karışımı vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

Son dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-0 Yılport Samsunspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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