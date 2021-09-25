Gençlerbirliği 1-0 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Birliği tek attı 3 aldı!
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında Boluspor'u konuk etti. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 49. dakikada Barış Alıcı kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 8 puana yükseldi. Boluspor ise 3 maç sonra mağlup oldu ve 7 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
44'üncü dakikada ceza sahasında savunmadan seken topta Bregu'nun vuruşu kale direğinin yanından dışarı çıktı.
49'uncu dakikada Kerem Can sağ kanattan topu Lualua ile buluşturdu. LuaLua'nın ortasında topla buluşan Barış Alıcı meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
57'nci dakikada ceza sahasında Boluspor savunmasından baskıyla topu alan Lima kaleye dönerek sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak sol kale direğinden auta çıktı.
90'ıncı dakikada sol çaprazdan topu sürerek gelen Tugay Kacar kaleci Übeyd'le karşı karşıya geldi. Topu sol köşeye bırakmak isteyen Kacar'ın şutunu Übeyd çeldi.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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