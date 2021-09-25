25 Eylül 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Gençlerbirliği 1-0 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Birliği tek attı 3 aldı!

Gençlerbirliği tek attı 3 aldı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında Boluspor'u konuk etti. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 49. dakikada Barış Alıcı kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 8 puana yükseldi. Boluspor ise 3 maç sonra mağlup oldu ve 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

44'üncü dakikada ceza sahasında savunmadan seken topta Bregu'nun vuruşu kale direğinin yanından dışarı çıktı.

49'uncu dakikada Kerem Can sağ kanattan topu Lualua ile buluşturdu. LuaLua'nın ortasında topla buluşan Barış Alıcı meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

57'nci dakikada ceza sahasında Boluspor savunmasından baskıyla topu alan Lima kaleye dönerek sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak sol kale direğinden auta çıktı.

90'ıncı dakikada sol çaprazdan topu sürerek gelen Tugay Kacar kaleci Übeyd'le karşı karşıya geldi. Topu sol köşeye bırakmak isteyen Kacar'ın şutunu Übeyd çeldi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Ümraniye tek golle kazandı Ümraniye tek golle kazandı
Erzurum evinde zorlanmadı Erzurum evinde zorlanmadı
Kocaelispor Tuzla’yı geçti! Kocaelispor Tuzla'yı geçti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör