16 Eylül 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Keçiörengücü 0-3 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Boluspor 3 puanı 3 golle aldı!

Boluspor 3 puanı 3 golle aldı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Keçiörengücü ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 22. ve 40. dakikalarda Kabongo Kasongo, 35'te Bertu Özyürek kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Boluspor 6 puana yükselirken Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Fatih'in kısa düşen pasında topla buluşan Bregu ortasında altıpas noktası üzerinde Kasongo'nun şutu ağlarla buluştu. 0-1

35. dakikada Bregu'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Bertu topu filelere gönderdi. 0-2

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bregu'nun sert şutu kaleci Eray'ın kucağında kaldı.

40. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kasongo'nun şutu ağlara gitti. 0-3

63. dakikada Eze'nin ceza sahası içi çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

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