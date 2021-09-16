Keçiörengücü 0-3 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Boluspor 3 puanı 3 golle aldı!
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Keçiörengücü ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 22. ve 40. dakikalarda Kabongo Kasongo, 35'te Bertu Özyürek kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Boluspor 6 puana yükselirken Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Fatih'in kısa düşen pasında topla buluşan Bregu ortasında altıpas noktası üzerinde Kasongo'nun şutu ağlarla buluştu. 0-1
35. dakikada Bregu'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Bertu topu filelere gönderdi. 0-2
38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bregu'nun sert şutu kaleci Eray'ın kucağında kaldı.
40. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kasongo'nun şutu ağlara gitti. 0-3
63. dakikada Eze'nin ceza sahası içi çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
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