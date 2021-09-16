16 Eylül 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

İstanbulspor 0-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankaragücü seriye bağladı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaragücü deplasmanda İstanbulspor'u 42. dakikada Eren Derdiyok'un golü ile 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından başkent ekibi puanını 11'e yükseltti.

MKE Ankaragücü, TFF 1.Lig'in 5. haftasında İstanbulspor'u konuk etti.

Başkent ekibi 42. dakikada Eren Derdiyok'un penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan MKE Ankaragücü puanını 11'e çıkardı. Bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan İstanbulspor 3 puanda kaldı.

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