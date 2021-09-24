24 Eylül 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Kocaelispor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Kocaelispor - Tuzlaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

TFF 1. Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Kocaelispor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kocaelispor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOCAELİSPOR - TUZLASPOR MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Kocaelispor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOCAELİSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Tuzlaspor maçı 20 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Bursaspor’un yeni hocası belli oldu! Bursaspor'un yeni hocası belli oldu!
Boluspor 89’da puanı kaptı! Boluspor 89'da puanı kaptı!
Balıkesirspor evinde galip! Balıkesirspor evinde galip!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör