Kocaelispor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Kocaelispor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Kocaelispor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TFF 1. Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Kocaelispor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOCAELİSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Tuzlaspor maçı 20 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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