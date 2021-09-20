20 Eylül 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Boluspor 1-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Boluspor 89’da puanı kaptı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.09.2021

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini İstanbulspor adına 53. dakikada Kağan Bağış açarken, bu gole Boluspor cephesinden cevap 89'da Onoriode Marshal ile geldi. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Boluspor ve İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik beraberlike sonuçlandı.

İstanbulspor'un golü, 53. dakikada Valon Ethemi'nin asistinde, Kağan Bağış işe geldi. Ev sahibi Boluspor ise, Ali Keten'in asistinde Odah Onoriode Marshal ile skoru eşitledi. Mücadele sonrası her iki ekip de puanları paylaştı.

Öte yandan Valon Ethemi, 74. ve 74. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı ve İstanbulspor, maçı 10 kişi bitirdi.

Bu sonuçla Boluspor, puanını 7'ye çıkardı ve 8. sırada kendine yer buldu. İstanbulspor ise 4 puanla 17. sırada yer aldı.

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