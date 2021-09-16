16 Eylül 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Kocaelispor 3-1 Balıkesirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kocaelispor ilk yarıda fişi çekti!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor sahasında Balıkesirspor'u Dino Ndlovu'nun ilk yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Balıkesirspor'un tek golü 90+1'de Cumali Bişi'den geldi.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, sahasında Balıkesirspor'u konuk etti.

Yeşil siyahlılar, Dino Ndlovu'nun attığı gollerle rakibini 3-1 yendi.

Balıkesirpor'un tek golü ise 90+1'de Cumali Bişi'den geldi. Balıkesir ekibinde maçın 54. dakikasında Abdulkadir Özgen penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 7'ye çıkardı. Üst üste 3. maçını kaybeden Balıkesirspor ise 3 puana kaldı.

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