24 Eylül 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Kocaelispor 1 - 0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kocaelispor Tuzla’yı geçti!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 24.09.2021

TFF 1’inci Lig takımlarından Kocaelispor, evinde Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil siyahlılar, 55. dakikada Benhur'un attığı golle galibiyete ulaştı. | Son dakika spor haberleri

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, evinde Tuzlaspor'u 1-0 yendi.

55'inci dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Benhur, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

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