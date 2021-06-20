20 Haziran 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberleri: MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi

Ankaragücü Mustafa Dalcı ile anlaştı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'den . Lig'e düşen 'nde teknik direktörlük görevine getirildi.

MKE Kulübü, teknik direktörlük görevine 'nın getirildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz yaptığı çalışma ve değerlendirmeler sonucunda 2021-2022 futbol sezonu için teknik direktör olarak Mustafa Dalcı hoca ile çalışma kararı almıştır." denildi.

, 'de 2020-2021 sezonunu 19. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. Başkent ekibinin olağan genel kurulunda başkanlığa seçilmişti.


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