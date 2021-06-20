20 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.
MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz yaptığı çalışma ve değerlendirmeler sonucunda 2021-2022 futbol sezonu için teknik direktör olarak Mustafa Dalcı hoca ile çalışma kararı almıştır." denildi.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 19. sırada tamamlayarak küme düşmüştü. Başkent ekibinin olağan genel kurulunda başkanlığa Faruk Koca seçilmişti.
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