17 Ağustos 2021, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika spor haberi: BB Erzurumspor'dan Kasımpaşa'ya Şenol Can tepkisi!

Erzurumspor’dan Kasımpaşa’ya Şenol Can tepkisi!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

Pro lisanslı teknik direktör olmadan maçlara çıktığı için Kasımpaşa’nın küme düşürülmesini isteyen TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, flaş bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberleri

Pro lisanslı teknik direktör olmadan maçlara çıktığı için Kasımpaşa'nın küme düşürülmesini isteyen ve başvuruda bulunan BB Erzurumspor'dan flaş bir paylaşım geldi. TFF 1. Lig ekibi, Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından Şenol Can ile yolların ayrıldığı haberini alıntılıyarak, "DÜZELTME! Sayın Şenol Can'la değil, Teknik Direktörünüz (!) Sayın Şenol Can'la yollarınızı ayırdığınızı belirtmek isteriz" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

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