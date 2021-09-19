19 Eylül 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Samsunspor 2-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Samsunspor puanı son dakikada kurtardı!

Samsunspor puanı son dakikada kurtardı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.09.2021

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Samsunspor sahasında Gençlerbirliğini konuk etti. 4 gol çıkan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

TFF 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Samsunspor'la Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor'un gollerini 40. dakikada Fofana ve 90+4'te Tomane kaydetti. Gençlerbirliği'nin golleri ise 44'te Barış Alıcı ve 62. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor 7 puana yükseldi, Gençlerbirliği ise 5 puana ulaştı.

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