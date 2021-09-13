13 Eylül 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2021 Giriş Tarihi: 13.09.2021

TFF 1. Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Balıkesirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Balıkesirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı 13 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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