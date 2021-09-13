Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Balıkesirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında, maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - TUZLASPOR MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Balıkesirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Tuzlaspor maçı 13 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

DİĞER

TFF 1. LİG HABERLERİ