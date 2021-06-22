22 Haziran 2021, Salı

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberleri: Mustafa Reşit Akçay entübe edildi

Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

. Lig ekiplerinden 'u çalıştıran teknik direktör , akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlık sonrası solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildi. 'nde devam eden deneyimli teknik adamın son durumuyla ilgili bilgileri Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş aktardı.

. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü 'da üzücü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Akçay'ın entübe edildiği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili 'a açıklamalarda bulunan Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, "Sayın Mustafa Reşit Akçay cuma günü hastanemize başvurdu. Tetkiklerini yaptık, hastayı yoğun bakıma aldık. Öncesinde hastamız Covid-19'a yakalanmıştı ve Covid-19'a bağlı olarak akciğerinde kalıcı hasarlar oluşmuştu. Ondan dolayı sürekli ilaç ve oksijen tedavisi görüyordu. Solunumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye başvurdu. Aslına akciğer grafileri iyiye doğru giriyordu, iyileşeceğinden daha fazla ümidimiz vardı ama pazartesi akşamı solunum sıkıntısının artması üzerine kalp-akciğer pompasına bağlandı. Tedavisi devam ediyor. Bu ciddi bir durum çünkü akciğerinde kalıcı hasar oluşan bir hastadan bahsediyoruz. Tüm imkanlarımızla hocamızın iyileşmesi için çaba sarf ediyoruz. Üzgünüz, inşallah iyileşir ve özlediği sahalara döner" ifadelerini kullandı.

Mustafa Reşit Akçay entübe edildi

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