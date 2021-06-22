Son dakika spor haberleri: Mustafa Reşit Akçay entübe edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'da üzücü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Akçay'ın entübe edildiği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, "Sayın Mustafa Reşit Akçay cuma günü hastanemize başvurdu. Tetkiklerini yaptık, hastayı yoğun bakıma aldık. Öncesinde hastamız Covid-19'a yakalanmıştı ve Covid-19'a bağlı olarak akciğerinde kalıcı hasarlar oluşmuştu. Ondan dolayı sürekli ilaç ve oksijen tedavisi görüyordu. Solunumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye başvurdu. Aslına akciğer grafileri iyiye doğru giriyordu, iyileşeceğinden daha fazla ümidimiz vardı ama pazartesi akşamı solunum sıkıntısının artması üzerine kalp-akciğer pompasına bağlandı. Tedavisi devam ediyor. Bu ciddi bir durum çünkü akciğerinde kalıcı hasar oluşan bir hastadan bahsediyoruz. Tüm imkanlarımızla hocamızın iyileşmesi için çaba sarf ediyoruz. Üzgünüz, inşallah iyileşir ve özlediği sahalara döner" ifadelerini kullandı.

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