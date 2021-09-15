15 Eylül 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Menemenspor 2-0 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Menemenspor evinde fire vermedi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

TFF 1. Lig'şn 5. haftasında Menemenspor sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü Ahmet Sagat ve Ibrahim Rasheed'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Menemenspor, Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti.

Mücadele, 2-0'lık Menemenspor üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Ahmet Sagat ve Ibrahim Rasheed'den geldi.

Bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyeti alan Menemenspor, 6 puanla 10. basamağa yerleşti.

Haftaya 9 puanla başlayan Manisa FK ise 4. sırada konumlandı.

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