18 Haziran 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Son dakika spor haberleri: Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı

Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig'in yeni takımlarından 'un teknik direktör , solunum şikayeti nedeniyle 'da hastaneye kaldırıldı.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından 'un teknik direktör , solunum şikayeti nedeniyle 'da hastaneye kaldırıldı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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