18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Eyüpspor Umut Bulut'u kadrosuna kattı!
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor flaş bir oyuncuyu kadrosuna kattı. 1.Lig ekibi, tecrübeli forvet oyuncusu Umut Bulut'u transfer ettiğini açıkladı. Golcü oyuncuyla yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı. | Son dakika spor haberleri
Golcü oyuncuyla yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Kariyerinden MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, Süper Lig'deki son sezonunu ise Yeni Malatyaspor'da geçirmişti.
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