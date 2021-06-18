18 Haziran 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Son dakika transfer haberi: Eyüpspor Umut Bulut'u kadrosuna kattı!

Eyüpspor Umut Bulut'u kadrosuna kattı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

TFF 'in yeni takımlarından flaş bir oyuncuyu kadrosuna kattı. 1.Lig ekibi, tecrübeli forvet oyuncusu 'u transfer ettiğini açıkladı. Golcü oyuncuyla yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı. | Son dakika spor haberleri

Golcü oyuncuyla yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kariyerinden , , , ve formaları giyen , 'deki son sezonunu ise 'da geçirmişti.

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