15 Eylül 2021, Çarşamba

TFF 1. LİG

Gençlerbirliği 3-2 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gençlerbirliği 3 puanla tanıştı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

TFF 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Altınordu'yu 3-2 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

TFF 1.Lig 5.hafta maçında Gençlerbirliği, sahasında Altınordu karşısında 3-2 galip geldi ve 2021-22 sezonunda ilk galibiyetini aldı. Üç kırmızı kartın çıktığı maçta Ankara ekibi adına golleri Barış Alıcı, Eleke ve Sandro Lima attı. Altınordu adına golleri ise Ali Dere ve Ahmet İlhan Özek kaydetti.
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