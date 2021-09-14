14 Eylül 2021, Salı

TFF 1. LİG

BB Erzurumspor 0-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ümraniyespor deplasmanda kazandı!

Ümraniyespor deplasmanda kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda misafir ettiği lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, 3 pozisyonda direğe takılırken maçın son anlarında kaptan Mustafa Yumlu kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada çalımlarla ilerleyen Olanare ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Kaleci bu şutu güçlükle çeldi.

30. dakikada Novikovas'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren'in yakın mesafeden vuruşunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.

38. dakikada Szumski'nin uzun pasında ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafası üstten dışarı çıktı.

41. dakikada kullanılan serbest vuruşta Gökhan'ın direkt şutunda kaleci parmaklarıyla dokundu, ardından üst direğe çarparak oyun alanına düşen topa Mustafa Yumlu'nun vurduğu kafa üstten dışarı çıktı.

45+1. dakikada sağ taraftan çalımlarla ilerleyen Onur ceza sahasına girer girmez plase şutu ağlarla buluştu. 0-1

46. dakikada sağ taraftan Orhan'ın ortasında ceza alanında iyi yükselen Eren'in kafa vuruşu üst direkten döndü. Boşta kalan topu savunma güçlükle uzaklaştırdı.

68. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Rosheuvel'in plase şutu yandan dışarı çıktı.

78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hasek'in şutu üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90. dakikada sağ taraftan Oğuz'un pasında ceza sahasına giren Del Valle düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2

90+2. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolden sonra sarı kart gören Mustafa Yumlu hakeme itirazı neticesinde gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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