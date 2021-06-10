10 Haziran 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez liderliğindeki yeni yönetim dış transferde atağa kalktı. İlk gün 4 futbolcu ile anlaşma sağlayan bordo-beyazlılar, son olarak 24 yaşındaki genç santrfor Fatih Aktay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde çıktığı 128 maçta 37 kez ağları havalandıran ve 5 de asisti bulunan başarılı futbolcu, kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan mukaveleye imza attı.
Aktay; Altınordu, Niğde Anadolu FK ve son olarak da Serik Belediyespor'da top koşturdu.
Son dakika transfer haberi: Fatih Aktay Bandırmaspor'da!
Son dakika transfer haberi: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor transferde durmak bilmiyor. Bordo-beyazlılar, 24 yaşındaki Fatih Aktay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Fatih Aktay'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez liderliğindeki yeni yönetim dış transferde atağa kalktı. İlk gün 4 futbolcu ile anlaşma sağlayan bordo-beyazlılar, son olarak 24 yaşındaki genç santrfor Fatih Aktay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde çıktığı 128 maçta 37 kez ağları havalandıran ve 5 de asisti bulunan başarılı futbolcu, kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan mukaveleye imza attı.
Aktay; Altınordu, Niğde Anadolu FK ve son olarak da Serik Belediyespor'da top koşturdu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig