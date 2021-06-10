10 Haziran 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Son dakika transfer haberi: Fatih Aktay Bandırmaspor'da!

Fatih Aktay Bandırmaspor'da!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika transfer haberi: . Lig ekiplerinden transferde durmak bilmiyor. Bordo-beyazlılar, 24 yaşındaki ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

. Lig ekiplerinden , 'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Bandırmaspor'da Başkan liderliğindeki yeni yönetim dış transferde atağa kalktı. İlk gün 4 futbolcu ile anlaşma sağlayan bordo-beyazlılar, son olarak 24 yaşındaki genç santrfor Fatih Aktay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde çıktığı 128 maçta 37 kez ağları havalandıran ve 5 de asisti bulunan başarılı futbolcu, kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan mukaveleye imza attı.

Aktay; , ve son olarak da 'da top koşturdu.
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