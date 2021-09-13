13 Eylül 2021, Pazartesi

TFF 1. LİG

Balıkesirspor 0-1 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Tuzlaspor deplasmanda kazandı!

Tuzlaspor deplasmanda kazandı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor'la Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Tuzlaspor 1-0 kazandı.

Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golü 45+1'de Tayfun Aydoğan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte zirve takibini sürdüren Tuzlaspor 10 puana yükseldi. Balıkesirspor ise 3 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Tuzlaspor'un kazandığı serbest vuruşu Tayfun kullandı. Ceza sahasına ortalanan topu Tuzlasporlu futbolcu Posmac'ın kafa şutu kaleci Atilla Özmen'in ellerinde kaldı.

33. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında Samet'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Pedersen'in vurduğu kafa şutu az farkla auta çıktı.

37. dakikada Samet'in kale sahasına ortaladığı topa Pedersen'in kafa vuruşunu Kaleci Atilla yumruklayarak, uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Tayfun'un kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

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