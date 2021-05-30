30 Mayıs 2021, Pazar

TFF 1. LİG

Metehan Mimaroğlu'nun talipleri artıyor! 3 Süper Lig ekibi...

Metehan'ın talipleri artıyor! 3 Süper Lig ekibi...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

TFF 1. Lig play-off finalinde 'a 1-0 mağlup olan 'da sezona damga vuran isimlerin başında geliyor. 26 yaşındaki Mimaroğlu bu sezon 8 gol, 7 asist üretti. Yıldız futbolcu için ekipleri , Fraport-Tav Antalyaspor ve transferde harekete geçti.

TFF 1'inci Lig'den 'e çıkma şansını Play-Off finalinde kaçıran 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken , Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Kırmızı-lacivertli formayla 2020-21 sezonunda 8 gol atıp, 7 de asist yapan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusuna Süper Lig'in yeni ekibi 'un talip olduğu öğrenildi. Adana ekibinin yanı sıra Fraport-Tav Antalyaspor ve 'un da Metehan'la ilgilendiği belirtildi.
2019-20 sezonunun devre arasında 3'üncü Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer edilen, daha önce Bölgesel Amatör Lig'de de forma giyen Metehan'ın Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kırmızı-lacivertlilerin, cazip bir teklif gelmesi halinde başarılı oyuncuyu satmayı planladığı bildirildi. Metehan'ın sezonun flaş isimlerinden biri olduğunu dile getiren Teknik Direktör , "Özelliklerini gördükten sonra transfer etmeye cesaret edip, geliştirerek sınıf atlattığımız bir oyuncu oldu" yorumu yaptı.


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