13 Eylül 2021, Pazartesi
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"Keşke kötü oynasaydık da 3 puan alsaydık"
Fatih Tekke, "İlk dakikada hiç beklemediğimiz bir şekilde bariz bir hata neticesinde gol yedik. Fakat golden sonraki oyunun tamamında çok üstündük. Maçın hakkı kesinlikle bu değildi ama futbolun içinde bunlar var. Üçüncü bölgeye bu kadar girip sonuçlandırmamız lazımdı. Oyuncularımın performansından genel olarak memnunum. Üzüntümüz fazla. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Br başlangıç olur ümidiyle buraya geldik. Eksiklerimiz vardı, hepsi birer teferruat gibi gözüküyor ama neticesinde genel hatlarıyla oyundan memnunum. Keşke kötü oynasaydık da 3 puan alsaydık. 1 hafta içerisinde 2 maçımız daha var ve bunlara zihinsel olarak hazır olmak durumundayız. Bursaspor taraftarı şundan emin olsun: bu takım iyi bir takım olma yönünde adımlar atıyor. Hepimiz çok üzüldük ama bunu bir tarafa bırakmamız lazım. Ben çok ümitliyim. Takımımın kalitesi bu ligde ilk 2'ye girebilecek kalitede. Bir başlangıca ihtiyacımız var" dedi.
"Mağlup olunca birçok şey eleştirilecek, bunlar doğal"
Tekke, 74. dakikaya kadar oyuncu değişikliği yapmaması hakkında sorulan soruya ise şu şekilde yanıt verdi: "90 dakika boyunca kötü oynadığımız bölümle oldu diyemeyiz. Bruno bizim takım için özel bir oyuncu ama o da bize Perşembe günü katıldı. Ona maçtan önce en fazla 30 dakika oynatabileceğimi söylemiştim, o da kabul etmişti. Mağlup olunca birçok şey eleştirilecek, bunlar doğal. Keşke 3 puan alsaydık da bu iyi oyundan daha kötü bir oyun oynasaydık."
Fatih Tekke: "Keşke kötü oynasaydık da 3 puan alsaydık"
Bursaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2-1 kaybettikleri Altınordu maçından iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Keşke kötü oynasaydık da 3 puan alsaydık" dedi.
TFF 1. Lig'in 4. hafta maçında Bursaspor, deplasmanda Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu. Bursaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
"Keşke kötü oynasaydık da 3 puan alsaydık"
Fatih Tekke, "İlk dakikada hiç beklemediğimiz bir şekilde bariz bir hata neticesinde gol yedik. Fakat golden sonraki oyunun tamamında çok üstündük. Maçın hakkı kesinlikle bu değildi ama futbolun içinde bunlar var. Üçüncü bölgeye bu kadar girip sonuçlandırmamız lazımdı. Oyuncularımın performansından genel olarak memnunum. Üzüntümüz fazla. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Br başlangıç olur ümidiyle buraya geldik. Eksiklerimiz vardı, hepsi birer teferruat gibi gözüküyor ama neticesinde genel hatlarıyla oyundan memnunum. Keşke kötü oynasaydık da 3 puan alsaydık. 1 hafta içerisinde 2 maçımız daha var ve bunlara zihinsel olarak hazır olmak durumundayız. Bursaspor taraftarı şundan emin olsun: bu takım iyi bir takım olma yönünde adımlar atıyor. Hepimiz çok üzüldük ama bunu bir tarafa bırakmamız lazım. Ben çok ümitliyim. Takımımın kalitesi bu ligde ilk 2'ye girebilecek kalitede. Bir başlangıca ihtiyacımız var" dedi.
"Mağlup olunca birçok şey eleştirilecek, bunlar doğal"
Tekke, 74. dakikaya kadar oyuncu değişikliği yapmaması hakkında sorulan soruya ise şu şekilde yanıt verdi: "90 dakika boyunca kötü oynadığımız bölümle oldu diyemeyiz. Bruno bizim takım için özel bir oyuncu ama o da bize Perşembe günü katıldı. Ona maçtan önce en fazla 30 dakika oynatabileceğimi söylemiştim, o da kabul etmişti. Mağlup olunca birçok şey eleştirilecek, bunlar doğal. Keşke 3 puan alsaydık da bu iyi oyundan daha kötü bir oyun oynasaydık."
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