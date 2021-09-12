Boluspor 2-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Boluspor ilk puanlarını aldı!
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Boluspor'la Kocaelispor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Bertu Özyürek ve 40'da Kasongo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Boluspor 3 puana yükselirken Kocaelispor ise 4 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2'nci dakikada Kassongo'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bertu Alican'ın sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.
18'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Benhur Keser'in sert şutu kaleci Selmani'de kaldı.
41'inci dakikada Zahit Çınar'ın ceza sahası içinde verdiği pasta topla buluşan Kassongo'nun şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.
48'inci dakikada, Bregu'nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Kassongo'nun kafa şutunda top az farkla dışarı çıktı.
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