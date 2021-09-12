Altınordu 2-1 Bursaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Altınordu ilk galibiyetini aldı!

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 2-1 kazandı ve ilk galibiyetini aldı.

TFF 1. Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Altınordu ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Altınordu 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ali Dere ve 90+4'te Yener Hüsamettin kaydetti. Bursaspor'un tek golü ise 90+5'te Tim Matavz'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 4 hafta sonunda Altınordu ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Bursaspor ise 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Recep Aydın'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ali Dere, yerden attığı şutla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

19. dakikada gelişen Bursaspor atağında Onur Atasayar'ın pasıyla topla buluşan Matavz şutunu attı ancak kaleci Ali Emre Yanar topu kornere çeldi.

23. dakikada sağ kanattan atak yapan Bursaspor'da Acolatse'nin pasıyla topla buluşan Matavz, meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi ancak kaleci Ali Emre Yanar topu kurtardı.

39. dakikada atağa çıkan Altınordu'da Feytullah Gürlük uzaktan kaleyi denedi ancak kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.

69. dakikada sol kanattan yüklenen Bursaspor'da Ofosu, Emirhan Aydoğan'a pası verdi, Emirhan'ın yerden çevirdiği topta kaleci Ali Emre Yanar topu parmaklarının ucuyla çeldi.

89. dakikada gelişen Bursaspor atağında İsmail Yüksek ceza sahası dışından şutunu gönderdi, kaleci Erhan Erentürk doksana giden topa müdahale ederek kornere gönderdi.

90+4. dakikada sol kanattan yüklenen Altınordu'da Hüsamettin Yener ceza sahası dışı sol çaprazından attığı şutla topu ağlara gönderdi.

90+5. dakikada sağ kanattan atak yapan Bursaspor'da Batuhan Kör'ün yaptığı ortada ön direkte kafa vuruşu yapan Matavz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

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