Ankaragücü 2-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Üst üste 2. kez sahadan 3 puanla ayrılan Ankaragücü 2 beraberlikle birlikte puanını 8 yaparken, 4 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberliği olan Gençlerbirliği 1 puanla son sırada kaldı.

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