11 Eylül 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Eyüpspor 0-2 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Denizlispor ilk 3 puanını aldı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 11.09.2021

TFF 1. Lig'de Eyüpspor sahasında Denizlispor'u konuk etti. Ege ekibi, İstanbul deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılarak bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

TFF 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Eyüpspor, Denizlispor'u ağırladı.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Denizlispor, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 14. sırada yer aldı. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Eyüspor ise 9 puanla 3. sırada yer buldu.

Denizlispor, gelecek hafta Adanaspor'u konuk edecek. Eyüpspor ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
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