18 Mayıs 2021, Salı

TFF 1. LİG

Menemenspor Ümit Karan ile yollarını ayırdı!

Ümit Karan ile yollar ayrıldı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.05.2021

. Lig ekiplerinden , Teknik Direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

. Lig ekiplerinden , geçtiğimiz sezonun ortalarında 1.5+1 yıllığına anlaşarak görev getirdiği Teknik Direktör ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüp ayrılığı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu. İzmir temsilcisi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "30 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzaladığımız ve o tarihten bu yana kulübümüz içerisinde birlik, bütünlük ve huzur sağlamak için gece gündüz çalıştığımız Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Bu süre zarfında görevini en iyi şekilde icra eden Ümit Karan, ve tüm teknik ekibe kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ümit Karan'a bundan sonraki hocalık dönemlerinde başarılar dileriz."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Altınordu - Samsunspor | CANLI Altınordu - Samsunspor | CANLI
Altay avantajı kaptı! Altay avantajı kaptı!
Nobre şampiyonluk istiyor! Nobre şampiyonluk istiyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör